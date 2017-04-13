Редакция "Ведомостей" пока не получила иск от бизнесмена Михаила Фридмана

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Редакция газеты "Ведомости" пока не получила копии искового заявления о защите деловой репутации, поданного к изданию бизнесменом Михаилом Фридманом, сообщил главный юрист "Ведомостей" Владимир Румянцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фридман подал в суд на газету "Ведомости" в связи с публикацией статьи, опубликованной 27 февраля 2017 года под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии" с подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии". Аналогичная статья была размещена и на сайте газеты. По данным СМИ, истец просит признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчика напечатать опровержение и в печатном, и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания. Иск заявлен к АО "Бизнес Ньюс Медиа" и автору статьи Ивану Васильеву. Беседа по делу назначена на 24 апреля 2017 года.

"Из СМИ нам стало известно о подаче господином Фридманом иска о защите деловой репутации в связи со статьей, опубликованной 27 февраля в нашей газете и на сайте. Редакция пока не получила копии искового заявления, поэтому мы не знаем, какие сведения истец считает недостоверными и порочащими", — сказал Румянцев, слова которого приводятся на сайте "Ведомостей".

По его словам, Фридман не только подал иск о защите деловой репутации, но и написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи. "Во вторник журналист уже давал объяснения дознавателю об обстоятельствах написания статьи. Какие конкретно сведения Фридман посчитал заведомо ложными и недостоверными, дознаватель не сообщил", — отмечают в издании.

"Одним из основных источников для статьи газеты "Ведомости" послужила вышедшая в середине января статья в испанской газете El Confidential, которая и содержала упоминание имени господина Фридмана, его фотографию и описание его бизнес-конфликта", — добавил Румянцев.