Алексей Чумаков вселил уверенность в участницу "Ты супер!"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На телеканале НТВ стартовал второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По итогам каждого выпуска в полуфинал пройдут лишь четверо ребят.
Желая закрепить безоговорочный успех первого выступления, во втором туре Арина выбрала песню, которая помогла раскрыть девочке новые грани вокального дарования. И вновь Арина заворожила весь зрительный зал и членов жюри. А также Алексея Чумакова, который пришёл поддержать конкурсантку. Артист и сам неоднократно участвовал в разных вокальных шоу и хорошо понимает, какое волнение испытывает начинающий певец, выступая на большой сцене.
"Слушая тебя, я, признаюсь, наслаждался даже больше, чем слушая многих коллег по сцене, — искренне признался Чумаков. — Ты поёшь просто потрясающе — некоторые взрослые профессиональные артисты никогда не научатся петь так чисто, как ты это делаешь в свои восемь лет. А ещё я вижу, что ты поёшь даже не столько голосом, сколько сердцем. Сохрани это удивительное качество, и пусть у тебя всё получится!"
Не только словом, но и делом Алексей воодушевил юную участницу. Вместе с Ариной он исполнил дуэтом хит "Широка река".
Уже за кулисами Чумаков признался: "Я рад, что смог прикоснуться к волшебству! Посмотрите, что происходит: дети, которых судьба не очень-то жалует, забывают обо всём плохом, выходя на сцену. Проект "Ты супер!" делает настоящее чудо — дарит этим ребятам окрыляющее чувство надежды и возможность проявить себя"Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
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