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Общество

Алексей Чумаков вселил уверенность в участницу "Ты супер!"

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (45)
12:1613.04.2017
(обновлено: 12:18 13.04.2017)
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Алексей Чумаков вселил уверенность в участницу Ты супер! Арину Утемишеву
© Фото: пресс-служба НТВ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На телеканале НТВ стартовал второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По итогам каждого выпуска в полуфинал пройдут лишь четверо ребят.

Новый бойз-бенд Иван-International на шоу Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
Новый бойз-бенд "Иван-International" - только на шоу "Ты супер!"
Восьмилетняя Арина Утемишева из Мордовии очаровала публику ещё на первом этапе конкурса. Тогда все члены жюри дали ей "зелёный свет", отметив, что устоять перед её обаянием, а также чистым и звонким голосом просто невозможно.

Желая закрепить безоговорочный успех первого выступления, во втором туре Арина выбрала песню, которая помогла раскрыть девочке новые грани вокального дарования. И вновь Арина заворожила весь зрительный зал и членов жюри. А также Алексея Чумакова, который пришёл поддержать конкурсантку. Артист и сам неоднократно участвовал в разных вокальных шоу и хорошо понимает, какое волнение испытывает начинающий певец, выступая на большой сцене.

"Слушая тебя, я, признаюсь, наслаждался даже больше, чем слушая многих коллег по сцене, — искренне признался Чумаков. — Ты поёшь просто потрясающе — некоторые взрослые профессиональные артисты никогда не научатся петь так чисто, как ты это делаешь в свои восемь лет. А ещё я вижу, что ты поёшь даже не столько голосом, сколько сердцем. Сохрани это удивительное качество, и пусть у тебя всё получится!"

Не только словом, но и делом Алексей воодушевил юную участницу. Вместе с Ариной он исполнил дуэтом хит "Широка река".

© Фото: пресс-служба НТВ
Алексей Чумаков вселил уверенность в участницу "Ты супер!" Арину Утемишеву

Уже за кулисами Чумаков признался: "Я рад, что смог прикоснуться к волшебству! Посмотрите, что происходит: дети, которых судьба не очень-то жалует, забывают обо всём плохом, выходя на сцену. Проект "Ты супер!" делает настоящее чудо — дарит этим ребятам окрыляющее чувство надежды и возможность проявить себя"

Музыкальная группа Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
"Ты супер!" - теперь и группа!
Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 15 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Уважаемые журналисты, за дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: Екатерина Воронцова: +7 (495) 725-5381

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