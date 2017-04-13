Власти Петербурга заявили, что не получали заявки РПЦ о передаче Исаакия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на сегодняшний день в администрацию Санкт-Петербурга не поступало, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники, близкие к Минкультуры и РПЦ, сообщили, что якобы обсуждается новая дата передачи Исаакиевского собора в пользование церкви, о передаче может быть объявлено 12 июля — в день святых апостолов Петра и Павла.

"По состоянию на сегодняшний день заявки от РПЦ нет", — сказал Кибитов.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта горизбирком Санкт-Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.