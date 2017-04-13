НТВ хочет сделать контент на канале менее агрессивным и провокационным

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. НТВ меняет стратегию телеканала, снижая количество агрессивного и провокационного контента, в связи с этим закрывает программу "Говорим и показываем", последний выпуск выйдет в пятницу, 14 апреля, сообщает в четверг пресс-служба канала.

"Решение о закрытии ежедневного ток-шоу связано с новой стратегией канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ", — говорится в пресс-релизе.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отмечает, что "благодаря усилиям новой команды с конца прошлого года НТВ приостановил падение доли и начал расти", поэтому у канала появилась возможность двигаться дальше в рамках утвержденной стратегии. "Мы хотим производить социально значимые и качественные проекты, создавать новое телевидение", — сказал Вайнштейн, слова которого приводятся в сообщении.

Вместо "Говорим и показываем" с 17 апреля будет выходить культовый сериал "Улицы разбитых фонарей". А в телевизионном сезоне 2017/2018 в этом слоте появится новый проект, добавляют на канале. Бессменный ведущий "Говорим и показываем" Леонид Закошанский остается на НТВ в качестве автора и ведущего программы "Тоже люди". Кроме того, телеканал готовит с участием Закошанского премьеру осенью.

"Больше пяти лет с программой "Говорим и показываем" — это колоссальный и интересный опыт для меня. Но пришла пора двигаться дальше, развиваться и создавать что-то новое. Поэтому вместе с руководством телекомпании мы приняли решение, что я сосредоточусь на других проектах, которые, надеюсь, также найдут отклик у нашего зрителя", — отметил Закошанский, которого цитирует пресс-служба.

Первый выпуск "Говорим и показываем" состоялся 1 сентября 2011 года. Информационное ток-шоу с элементами расследования выходило на канале ежедневно по будням в ранний прайм-тайм.