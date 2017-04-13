МЧС направило дополнительные силы для борьбы с пожарами на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Дополнительные силы МЧС России привлечены к тушению природных пожаров на территории трех регионов Дальнего Востока, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Сибирского регионального центра министерства.

"Очаги природных пожаров сохраняются в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. На территории Амурской области в борьбе с пожарами задействованы дополнительные силы от МЧС России", — сказал собеседник агентства, добавив, что подразделения спасателей обеспечивают защиту жилья и объектов экономики от угрозы пожаров.

Он отметил, что сухая и ветреная погода способствует сохранению сложной пожарной обстановки в регионах Дальнего Востока. На территории муниципальных образований продолжают работу межведомственные профилактические группы. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с прогнозом центра "Антистихия" МЧС РФ, лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.

В целом, по данным спасателей, начало пожароопасного периода 2017 года на территории России ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним.