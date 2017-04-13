МЧС направило дополнительные силы для борьбы с пожарами на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Дополнительные силы МЧС России привлечены к тушению природных пожаров на территории трех регионов Дальнего Востока, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Сибирского регионального центра министерства.
"Очаги природных пожаров сохраняются в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. На территории Амурской области в борьбе с пожарами задействованы дополнительные силы от МЧС России", — сказал собеседник агентства, добавив, что подразделения спасателей обеспечивают защиту жилья и объектов экономики от угрозы пожаров.
Он отметил, что сухая и ветреная погода способствует сохранению сложной пожарной обстановки в регионах Дальнего Востока. На территории муниципальных образований продолжают работу межведомственные профилактические группы. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотных летательных аппаратов.
В целом, по данным спасателей, начало пожароопасного периода 2017 года на территории России ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним.