В петербургских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в метро
09:2713.04.2017
(обновлено: 09:30 13.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. В больницах Петербурга остаются 46 пострадавших при взрыве в метро, их состояние за прошедшую ночь не изменилось, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Нет, не намерен(а) поддаваться страху
Да, но вынужден(а) ездить на нем
Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
Я вообще не пользуюсь метро
"За прошедшую ночь состояние пострадавших не изменилось. В стационарах находится 46 пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
В среду Митянина сообщала, что по состоянию на 19:00 в тяжелом состоянии находилось трое пострадавших, в состоянии средней тяжести — четверо, в удовлетворительном — 39. Она также сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии. Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
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Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.