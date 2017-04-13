В петербургских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (510)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. В больницах Петербурга остаются 46 пострадавших при взрыве в метро, их состояние за прошедшую ночь не изменилось, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"За прошедшую ночь состояние пострадавших не изменилось. В стационарах находится 46 пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В среду Митянина сообщала, что по состоянию на 19:00 в тяжелом состоянии находилось трое пострадавших, в состоянии средней тяжести — четверо, в удовлетворительном — 39. Она также сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии. Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

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