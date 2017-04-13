Акции по сдаче крови пройдут в московских вузах с 17 по 28 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пункты приёма крови откроются в столичных учебных заведениях в честь Национального дня донора, который отмечают в России 20 апреля, сообщает сайт правительства Москвы.

Желающих сдать кровь ждут в донорских пунктах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, а также Городского центра профессионального и карьерного развития.

Сдать кровь можно с 17 по 28 апреля.