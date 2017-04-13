В ЦОДД объяснили принцип появления знаков парковки в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Знаки парковки в Москве ставятся не для запрещения, а для упорядочения этого процесса, заявил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы Александр Ходаков.
"Эти знаки призваны не огульно запретить, а упорядочить парковку. Обеспечить продвижение общественного транспорта и свободный проход пешеходов", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".
На вопрос о том, почему запрещающие знаки появляются возле больниц и школ, он ответил, что "слишком много желающих подъехать непосредственно к главному входу".
"Представьте себе школу возле проезжей части. Главный вход перекрыт машинами. Жители присылают массу жалоб, и нам приходится ставить там знаки. То же касается поликлиник, больниц и детских садов. Проход к ним, без всяких сомнений, должен быть свободным", — сказал Ходаков.