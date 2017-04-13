В ЦОДД объяснили принцип появления знаков парковки в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Знаки парковки в Москве ставятся не для запрещения, а для упорядочения этого процесса, заявил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы Александр Ходаков.

"Эти знаки призваны не огульно запретить, а упорядочить парковку. Обеспечить продвижение общественного транспорта и свободный проход пешеходов", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Ходаков отметил, что там, где это возможно, ЦОДД находит дополнительные места. "Взять, к примеру, Сокольники. На Богородском шоссе нашли порядка 300 дополнительных парковочных мест — как раз вдоль парка, куда многие люди приезжают на машинах", — отметил первый замглавы ЦОДД.

На вопрос о том, почему запрещающие знаки появляются возле больниц и школ, он ответил, что "слишком много желающих подъехать непосредственно к главному входу".

"Представьте себе школу возле проезжей части. Главный вход перекрыт машинами. Жители присылают массу жалоб, и нам приходится ставить там знаки. То же касается поликлиник, больниц и детских садов. Проход к ним, без всяких сомнений, должен быть свободным", — сказал Ходаков.