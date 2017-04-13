МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве пройдет весенняя легкоатлетическая эстафета, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Участниками соревнований станут сборные команды из различных спортивных ведомств и вузов.

Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета состоится 29 апреля на территории олимпийского комплекса "Лужники".

В ней примут участие сборные команды из 20 человек (10 женщин и 10 мужчин), представляющих спортивных организации, ведомства, административные округа и вузы. Им предстоит сразиться на 20 этапах протяжённостью от 150 до 1130 метров. Главным переходящим призом эстафеты станет серебряный ларец — произведение искусства старинной ручной работы.

Программа мероприятия:

— 10:30 — сбор гостей и участников;

— 11:00 — торжественное открытие, концерт;

— 11:30 — начало соревнований. Команды пробегут эстафету по шоссе. Судьи определят лучшую окружную команду и победителей в забеге среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе.

— 13:00 — награждение.

Впервые эстафета стартовала на Садовом кольце 90 лет назад, а с 2013 года проводится на территории олимпийского комплекса "Лужники" и прилегающих набережных. Главная её цель — повышение интереса к лёгкой атлетике и поиск новых талантливых спортсменов.