Хохловская площадь станет новой достопримечательностью Москвы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руины Белого города превратят в центр для горожан и туристов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году Хохловская площадь обретёт новый облик. Заброшенный строительный котлован превратится в просторный амфитеатр. А центром площади и новой исторической достопримечательностью Москвы, которая будет привлекать внимание горожан и туристов, станет участок стены древнего Белого города.

Почти 10 лет назад строительство на Хохловской площади было полностью остановлено из-за уникальной археологической находки. Внутри котлована обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города. Возраст каменной кладки насчитывал почти 500 лет. Продолжать работы было небезопасно для древней стены, а вынести археологическую находку за пределы стройплощадки, не повредив её, оказалось невозможно технически. Площадь перекрыли. Столичные строители, историки и археологи решали, что лучше: закопать котлован и стену, вернув площади прежний вид, или сохранить стену Белого города открытой для обзора, но принципиально изменить само пространство Хохловской площади.

Москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосовали за то, чтобы участок древней стены не был зарыт в землю и оставался открытым для всех. Благодаря программе городского благоустройства "Моя улица", было найдено решение, как преобразить это городское пространство и при этом сохранить исторический памятник.

Где искать Хохловскую площадь

Хохловская площадь и соседний Хохловский переулок закрепились в топонимике Москвы приблизительно с XVII века. Предположительно, свои названия они получили от городской местности Хохлы, где жили выходцы из Малороссии.

На современной карте Москвы Хохловская площадь — часть Бульварного кольца. Она находится между Покровским и Чистопрудным бульварами, причём настолько слилась с первым из них, что даже дома на Хохловской площади и Покровском бульваре имеют общую нумерацию. Размеры площади — 90 метров в длину и 45 метров в ширину. Движения транспорта по ней нет — она полностью пешеходная. Последние несколько лет площадь перекрыта, попасть на неё нельзя.

Как на месте котлована появится новое городское пространство

Хохловская площадь вошла в перечень территорий, которые будут благоустроены в 2017 году по программе "Моя улица". Над концепцией её преобразования работали российские строители и проектировщики совместно с ландшафтными архитекторами из Франции. Прежде французские специалисты принимали участие в оформлении концертного зала филармонии Парижа, филиала Лувра в Абу-Даби (Дубай), Центра исполнительского искусства в Сеуле и ландшафтного сада Richemont Headquarter в Женеве.

Хохловскую площадь планируют разделить на два яруса. Верхний обустроят на одном уровне с Покровским бульваром. Там появится широкая прогулочная зона, места для размещения летних кафе и веранд. На верхнем ярусе также установят двусторонние деревянные скамейки для отдыха, организуют велопарковки, поставят информационные стенды. Прогулочную зону площади будут освещать уличные фонари. Здесь же появятся светильники с энергосберегающими лампами. Своя вечерняя подсветка также будет у скамеек и деревьев.

Нижний ярус сделают на месте вырытого строительного котлована. В его центре, на возвышении, разместится площадка с участком древней стены Белого города. Это пространство не будет декоративным, его смогут использовать как сцену для проведения различных мероприятий (например, лекций, выступлений и концертов) под открытым небом. В вечерние часы памятник будут освещать софиты, предусмотрена и светодиодная подсветка.

Чтобы конструкция нижнего яруса была крепкой, позади площадки возведут опорную стену. Сделают её не из серого, а из пигментированного бетона, который больше напоминает натуральный камень. Вся поверхность опорной стены будет увита лозами девичьего винограда. Именно на таком природном фоне все будут видеть исторический участок стены Белого города.

Расстояние между верхним и нижним ярусами составит почти три метра. Чтобы сделать комфортным переход от прогулочной части площади к историческому памятнику, полукругом выстроят ступени амфитеатра для спуска к стене Белого города. Их покроют деревянным настилом, поэтому здесь можно будет сидеть и любоваться видом. А в летнюю жару укрыться от солнца помогут деревья: сосны, клёны и липы высадят между ступенями амфитеатра. Они не загородят обзор, но при этом создадут комфортную тень для тех, кто решил отдохнуть.

Какие материалы и технологии выбрали для Хохловской площади.

Особое внимание при благоустройстве Хохловской площади уделят тротуарам. И нижний, и верхний ярусы покроют специальным материалом — терравеем. Его изготавливают из безопасных природных и искусственных компонентов: песка, стекла, каменной крошки и вяжущей эпоксидной смолы. Укладывают его на специально подготовленное основание. Это пористое покрытие обладает высокой прочностью и износостойкостью. Вода беспрепятственно проходит через него, не образуя луж, и затем легко испаряется, так как материал пропускает воздух.

Такое покрытие будет не только на тротуарах, но и в зоне археологического памятника, а также вокруг деревьев (терравей обеспечивает благоприятные условия для их корневой системы. — Прим. mos.ru). Различаться оно будет по размеру и цвету минерального наполнителя. Возле стены Белого города покрытие будет белым и крупным, а на тротуарах и возле деревьев — мелким и разноцветным. По периметру всей площади выложат бортовой камень из самого светлого гранита, добываемого в России.

На площади сделают специальную систему отведения дождевой воды с установкой водоприёмных решёток. Под тротуарным покрытием появятся водоудерживающие ячейки, которые не только будут служить резервуарами для дождевых стоков, но и создадут твёрдую опорную конструкцию для Хохловской площади.

Почему важна стена Белого города и как её сохранят

Стена Белого города — это крепостное укрепление с башнями, которое было построено в конце XVI века для защиты от набегов крымских татар. Руководил её постройкой зодчий Фёдор Конь, который также возводил прочные стены Смоленского кремля. Панцирная кладка стены Белого города и её особая конструкция могли выдержать даже пушечный обстрел.

"Эта стена не была белой, она строилась из красного кирпича. Белым был лишь её фундамент, покрытый известью. Собственно, его фрагмент и сохранился на Хохловской площади до наших дней", — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Одна из версий происхождения названия "Белый город" состоит в том, что на огороженной территории жили "царёвы люди" — приближённые к царю бояре, а также торговцы и ремесленники, обслуживавшие царский двор. Все эти горожане были освобождены от уплаты налогов. А слободы, освобождённые от податей, традиционно называли белыми.

К XVIII веку стена обветшала и утратила свою защитную функцию. Екатерина II велела разобрать её на стройматериалы.

"На том месте, где располагались форты, посадили деревья. Так в Москве появилось Бульварное кольцо. Нетронутым остался лишь фундамент крепостной стены, так как находился глубоко под землёй. Именно его фрагменты столичные археологи находят при мониторинге строительства или ремонтных работ на бульварах", — отметил Леонид Кондрашев.

Участок стены Белого города на Хохловской площади — один из самых крупных и наиболее сохранившийся из всех, что были найдены в Москве. Его площадь составляет почти 300 квадратных метров. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.

Во время благоустройства Хохловской площади с участком стены Белого города будут работать реставраторы. Его очистят от налёта пыли, покроют свежим слоем извести, укрепят. И лишь затем "законсервируют" особым составом, который защитит стену от внешнего воздействия солнца, ветра, осадков и перепадов температур. Впервые защитным составом этот фрагмент стены покрывали сразу же после того, как обнаружили.

"Фактически это пока единственный участок стены Белого города, который можно экспонировать на открытом воздухе", — убеждён Леонид Кондрашев.

По его словам, после благоустройства Хохловской площади участок стены станет новой достопримечательностью столицы и свяжет Москву XVI века с современным мегаполисом.