США
13.0413 апреля08:33МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Хохловская площадь станет новой достопримечательностью Москвы

08:2513.04.2017
(обновлено: 08:32 13.04.2017)
050
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Шнаак Ханс Георг

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руины Белого города превратят в центр для горожан и туристов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году Хохловская площадь обретёт новый облик. Заброшенный строительный котлован превратится в просторный амфитеатр. А центром площади и новой исторической достопримечательностью Москвы, которая будет привлекать внимание горожан и туристов, станет участок стены древнего Белого города.

Почти 10 лет назад строительство на Хохловской площади было полностью остановлено из-за уникальной археологической находки. Внутри котлована обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города. Возраст каменной кладки насчитывал почти 500 лет. Продолжать работы было небезопасно для древней стены, а вынести археологическую находку за пределы стройплощадки, не повредив её, оказалось невозможно технически. Площадь перекрыли. Столичные строители, историки и археологи решали, что лучше: закопать котлован и стену, вернув площади прежний вид, или сохранить стену Белого города открытой для обзора, но принципиально изменить само пространство Хохловской площади.

Москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосовали за то, чтобы участок древней стены не был зарыт в землю и оставался открытым для всех. Благодаря программе городского благоустройства "Моя улица", было найдено решение, как преобразить это городское пространство и при этом сохранить исторический памятник.

Где искать Хохловскую площадь

Хохловская площадь и соседний Хохловский переулок закрепились в топонимике Москвы приблизительно с XVII века. Предположительно, свои названия они получили от городской местности Хохлы, где жили выходцы из Малороссии.

На современной карте Москвы Хохловская площадь — часть Бульварного кольца. Она находится между Покровским и Чистопрудным бульварами, причём настолько слилась с первым из них, что даже дома на Хохловской площади и Покровском бульваре имеют общую нумерацию. Размеры площади — 90 метров в длину и 45 метров в ширину. Движения транспорта по ней нет — она полностью пешеходная. Последние несколько лет площадь перекрыта, попасть на неё нельзя.

Как на месте котлована появится новое городское пространство

Хохловская площадь вошла в перечень территорий, которые будут благоустроены в 2017 году по программе "Моя улица". Над концепцией её преобразования работали российские строители и проектировщики совместно с ландшафтными архитекторами из Франции. Прежде французские специалисты принимали участие в оформлении концертного зала филармонии Парижа, филиала Лувра в Абу-Даби (Дубай), Центра исполнительского искусства в Сеуле и ландшафтного сада Richemont Headquarter в Женеве.

Хохловскую площадь планируют разделить на два яруса. Верхний обустроят на одном уровне с Покровским бульваром. Там появится широкая прогулочная зона, места для размещения летних кафе и веранд. На верхнем ярусе также установят двусторонние деревянные скамейки для отдыха, организуют велопарковки, поставят информационные стенды. Прогулочную зону площади будут освещать уличные фонари. Здесь же появятся светильники с энергосберегающими лампами. Своя вечерняя подсветка также будет у скамеек и деревьев.

Нижний ярус сделают на месте вырытого строительного котлована. В его центре, на возвышении, разместится площадка с участком древней стены Белого города. Это пространство не будет декоративным, его смогут использовать как сцену для проведения различных мероприятий (например, лекций, выступлений и концертов) под открытым небом. В вечерние часы памятник будут освещать софиты, предусмотрена и светодиодная подсветка.

Чтобы конструкция нижнего яруса была крепкой, позади площадки возведут опорную стену. Сделают её не из серого, а из пигментированного бетона, который больше напоминает натуральный камень. Вся поверхность опорной стены будет увита лозами девичьего винограда. Именно на таком природном фоне все будут видеть исторический участок стены Белого города.
Расстояние между верхним и нижним ярусами составит почти три метра. Чтобы сделать комфортным переход от прогулочной части площади к историческому памятнику, полукругом выстроят ступени амфитеатра для спуска к стене Белого города. Их покроют деревянным настилом, поэтому здесь можно будет сидеть и любоваться видом. А в летнюю жару укрыться от солнца помогут деревья: сосны, клёны и липы высадят между ступенями амфитеатра. Они не загородят обзор, но при этом создадут комфортную тень для тех, кто решил отдохнуть.
Какие материалы и технологии выбрали для Хохловской площади.

Особое внимание при благоустройстве Хохловской площади уделят тротуарам. И нижний, и верхний ярусы покроют специальным материалом — терравеем. Его изготавливают из безопасных природных и искусственных компонентов: песка, стекла, каменной крошки и вяжущей эпоксидной смолы. Укладывают его на специально подготовленное основание. Это пористое покрытие обладает высокой прочностью и износостойкостью. Вода беспрепятственно проходит через него, не образуя луж, и затем легко испаряется, так как материал пропускает воздух.

Такое покрытие будет не только на тротуарах, но и в зоне археологического памятника, а также вокруг деревьев (терравей обеспечивает благоприятные условия для их корневой системы. — Прим. mos.ru). Различаться оно будет по размеру и цвету минерального наполнителя. Возле стены Белого города покрытие будет белым и крупным, а на тротуарах и возле деревьев — мелким и разноцветным. По периметру всей площади выложат бортовой камень из самого светлого гранита, добываемого в России.

На площади сделают специальную систему отведения дождевой воды с установкой водоприёмных решёток. Под тротуарным покрытием появятся водоудерживающие ячейки, которые не только будут служить резервуарами для дождевых стоков, но и создадут твёрдую опорную конструкцию для Хохловской площади.

Почему важна стена Белого города и как её сохранят

Стена Белого города — это крепостное укрепление с башнями, которое было построено в конце XVI века для защиты от набегов крымских татар. Руководил её постройкой зодчий Фёдор Конь, который также возводил прочные стены Смоленского кремля. Панцирная кладка стены Белого города и её особая конструкция могли выдержать даже пушечный обстрел.

"Эта стена не была белой, она строилась из красного кирпича. Белым был лишь её фундамент, покрытый известью. Собственно, его фрагмент и сохранился на Хохловской площади до наших дней", — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Одна из версий происхождения названия "Белый город" состоит в том, что на огороженной территории жили "царёвы люди" — приближённые к царю бояре, а также торговцы и ремесленники, обслуживавшие царский двор. Все эти горожане были освобождены от уплаты налогов. А слободы, освобождённые от податей, традиционно называли белыми.

К XVIII веку стена обветшала и утратила свою защитную функцию. Екатерина II велела разобрать её на стройматериалы.

"На том месте, где располагались форты, посадили деревья. Так в Москве появилось Бульварное кольцо. Нетронутым остался лишь фундамент крепостной стены, так как находился глубоко под землёй. Именно его фрагменты столичные археологи находят при мониторинге строительства или ремонтных работ на бульварах", — отметил Леонид Кондрашев.

Участок стены Белого города на Хохловской площади — один из самых крупных и наиболее сохранившийся из всех, что были найдены в Москве. Его площадь составляет почти 300 квадратных метров. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.
Во время благоустройства Хохловской площади с участком стены Белого города будут работать реставраторы. Его очистят от налёта пыли, покроют свежим слоем извести, укрепят. И лишь затем "законсервируют" особым составом, который защитит стену от внешнего воздействия солнца, ветра, осадков и перепадов температур. Впервые защитным составом этот фрагмент стены покрывали сразу же после того, как обнаружили.

"Фактически это пока единственный участок стены Белого города, который можно экспонировать на открытом воздухе", — убеждён Леонид Кондрашев.

По его словам, после благоустройства Хохловской площади участок стены станет новой достопримечательностью столицы и свяжет Москву XVI века с современным мегаполисом.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена