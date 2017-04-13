В "Царицыне" впервые начнут проводить сезонные марафоны

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В "Царицыне" начнут проводить сезонные марафоны, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Первый забег состоится 30 апреля. Марафоны планируют проводить три раза в год — весной, осенью и зимой.

"Мы проводим собственный марафон впервые, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника. — Он так и будет называться — марафон "Царицыно". Раньше на нашей территории также проходили забеги, но они носили эпизодический характер. Мы решили сделать марафоны сезонными, правда, летом их всё же не будет — большинство горожан уезжают в отпуска, к тому же это слишком жаркое время года для таких соревнований".

Первый в истории музея-заповедника беговой полумарафон состоится 30 апреля в 09:30. Это забег на 21 километр — половина классической марафонской дистанции. "Это наш первый сезонный забег, поэтому для начала мы решили ограничиться полумарафоном, в следующий раз мы добавим уже марафонскую дистанцию в 42 километра, возможно, даже сделаем промежуточную — в 30 километров", — сообщили в пресс-службе.

Те, кому пробежать полумарафон пока не по силам, 30 апреля смогут попробовать себя на более коротких дистанциях — пять и десять километров.

Участники стартуют от Фигурного моста, далее они пробегут через Царицынскую плотину и обогнут Верхний Царицынский пруд. Протяжённость одного круга — пять километров. Соответственно, чтобы одолеть полумарафон, нужно пробежать четыре круга.

Время прохождения каждой дистанции ограничено: пять километров нужно преодолеть за полтора часа, 10 — за два часа, а дистанцию в 21 километр — за три часа. В конце забега победителей наградят медалями, а всем участникам предложат лёгкое угощение: фрукты, соки и воду. Подробнее об участии в полумарафоне можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.

Кроме того, в ближайшее время в "Царицыне" запустят первый терренкур — маршрут для лечебной ходьбы.