Кабмин в три раза увеличил субсидии на переселение из аварийного жилья

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство России почти в три раза увеличило размер субсидий на переселение граждан из аварийного жилья на 2017 год: с 2,7 миллиарда рублей до 7,9 миллиарда рублей. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабинета министров.

"Внесёнными изменениями увеличен с 2,7 миллиарда рублей до 7,9 миллиарда рублей объём субсидий, направляемых субъектам Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Из этих средств 5,2 миллиарда рублей направляются на увеличение государственной поддержки отдельных субъектов Федерации", — говорится в пояснительной справке к документу.

При этом устанавливается, что лимиты могут быть увеличены по решению председателя правительства на основании предложения Минстроя. Отмечается также, что в федеральном бюджете на 2017 год увеличен размер имущественного взноса РФ в Фонд ЖКХ на поддержку субъектов из этого Фонда.