Кабмин в три раза увеличил субсидии на переселение из аварийного жилья

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство России почти в три раза увеличило размер субсидий на переселение граждан из аварийного жилья на 2017 год: с 2,7 миллиарда рублей до 7,9 миллиарда рублей. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабинета министров.
При этом устанавливается, что лимиты могут быть увеличены по решению председателя правительства на основании предложения Минстроя. Отмечается также, что в федеральном бюджете на 2017 год увеличен размер имущественного взноса РФ в Фонд ЖКХ на поддержку субъектов из этого Фонда.