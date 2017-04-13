В Забайкалье хотят упорядочить стихийные закупки продуктов питания Китаем

ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Забайкальского края принимают меры для того, чтобы систематизировать и придать "цивилизованный" характер торгово-экономического сотрудничества стихийным закупкам продуктов питания в крае, которые потом вывозятся в Китай, заявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова

"Имеют место быть и в Забайкальском крае (стихийные закупки – ред.), кроме мороженого и молочной продукции, скупаются большие объемы подсолнечного масла, муки, сахара. Причина этого — выгодная валютная разница и экологичность продукции", — сказала журналистам Жданова, которая находится с рабочей поездкой в Пекине для презентации инвестиционного потенциала края.

Она добавила, что российские продукты питания пользуются повышенными спросом в Китае благодаря их главному качеству – экологичности.

Жданова отметила, что власти считают, что стихийные закупки продукции, которые осуществляются в Забайкалье и вывозятся в Китай, необходимо поставить на системный поток, чтобы они не носили стихийный характер.

"Мы должны, и такую работу сейчас осуществляем, действия свои выстраиваем, поставить это на системный, плановый поток, чтобы это не носило стихийный характер оптовых закупок, а чтобы носило характер цивилизованного, торгово-экономического взаимодействия сотрудничества между нашими приграничными территориями", — сказала Жданова.

Она добавила, что планирует обсудить этот вопрос с властями провинции Хэйлунцзян и Внутренней Монголии.