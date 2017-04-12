Ивановская область присоединилась к акции "Волонтерский космический забег"

ИВАНОВО, 12 апр — РИА Новости. Ивановская область присоединилась к всероссийской акции "Волонтерский космический забег", посвященной Дню космонавтики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"В забеге приняли участие волонтеры и члены молодежных общественных организаций, студенты ивановских вузов, сотрудники исполнительных органов власти. Участники акции преодолели символичную дистанцию в 1957 метров. Именно в 1957 году на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила замглавы правительства Ивановской области Ирина Эрмиш, в рамках празднования Дня космонавтики в регионе прошло большое число тематических мероприятий.

"Например, в ивановской гимназии №23 состоялся флешмоб "Подними голову". Участники акции собрались во дворе школы и ровно в 9:07 (время старта корабля "Восток-1") выпустили в небо воздушные шары. Для учащихся образовательных учреждений проведены открытые уроки, посвященные Дню космонавтики. Также в Иванове состоялся всероссийский исторический квест "Первый. Космический". В мероприятии приняли участие 12 школьных команд. "Первый. Космический" — история, основанная на реальных фактах об освоении космоса, запуске ракет, жизни и работе на орбитальной станции", — цитирует пресс-служба слова Эрмиш.

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