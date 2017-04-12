Над Москвой прогремела первая весенняя гроза

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Синоптики в среду зафиксировали над Москвой первую весеннюю грозу, в некоторых районах столицы прошли осадки в виде ледяной крупы, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос".

"Это был даже не столько град, сколько ледяная крупа, он отмечался в ряде районов Москвы. Между прочим, ближе к полудню метеостанция ВДНХ даже зафиксировала грозу, первую в этом году", — сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, такая погода с проглядывающим солнцем и проливными дождями, к которым то и дело примешивается ледяная крупа, связана с тем, что Москва оказалась в тыловой части циклона, который накануне принес в столицу "порцию очень теплого воздуха". Во вторник максимальная температура в столице была плюс 19,6 градуса тепла, однако уже в ночь на среду в столичном регионе похолодало.

"Прохождение вторичных холодных фронтов привело к развитию очагов кучевых облаков, за счет чего и наблюдаются такие явления погоды как кратковременные заряды ливневого дождя с ледяной крупой и даже с сопровождением раскатов грома. Всему этому еще сопутствует порывистый ветер, который временами усиливается до 12-17 метров в секунду", — отметили в погодном центре.

Как отметил метеоролог, такое развитие погодных процессов "вполне нормально". "Думаю, после 20.00 погода успокоится, ветер стихнет, осадков, скорей всего, уже не будет, но при этом температура будет снижаться. Мы рассчитываем, что в течение ночи температура понизится до нуля — плюс 2 градусов. А завтра утром нас ждет новое ухудшение погоды, новые дожди, новое усиление ветра, так как к нам с запада будет приближаться новый циклон", — добавил собеседник агентства.