На экспедицию поисковиков в Верхневолжье выделят порядка 17 млн рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Порядка 17 миллионов рублей будут направлены в 2017 году на международную военно-историческую экспедицию "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области, в которой примут участие более пятисот поисковиков из разных регионов России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Экспедиция пройдёт с 25 апреля по 8 мая вблизи Кокошкино и Есемово — деревень подо Ржевом, где проходили одни из самых ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны.

"На проведение экспедиции из федерального бюджета выделены около 12 миллионов рублей, из областного — пять миллионов рублей. Материально-техническую поддержку окажет министерство обороны РФ. Это мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодежи, развития поисковой деятельности. Тверской регион должен стать центром этой работы как в России, так и на международном уровне", — сказал губернпатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.

Пресс-служба также информирует, что поисковики из других регионов, работающие на территории Верхневолжья, смогут получить субсидии из областного бюджета. Такое решение чиновники приняли на заседании облправительства, которое провёл в среду губернатор региона Игорь Руденя. Ранее такая поддержка оказывалась только поисковым отрядам, зарегистрированным в Тверской области. В региональной казне на выплату субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим поисковую деятельность, в этом году заложены более 3,6 миллиона рублей.

С 1988 года, когда в Тверской области началась организованная поисковая работа, отряды разных регионов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В том числе в 2016 году — около 1,2 тысяч погибших воинов. В частности, останки 240 бойцов и командиров были обнаружены в ходе международной военно-исторической экспедиции "Калининский фронт", которая впервые состоялась минувшим летом в Ржевском районе.

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