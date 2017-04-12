КАЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Проект "Открытый Татарстан" выдвинут на международный конкурс на соискание наград Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, сообщило министерство информатизации и связи республики.

"Финал конкурса на соискание наград Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества пройдет 12-16 июня в Женеве. В конкурсе представлен республиканский проект "Открытый Татарстан" в номинации "Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде", — говорится в сообщении.

Международный конкурс организован с целью создания эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используются информационно‐коммуникационные технологии. С момента своего основания данный конкурс привлек более 200 тысяч участников из разных стран.

Заявка минсвязи Татарстана, как технологического оператора проекта "Открытый Татарстан", в настоящее время выставлена на открытое онлайн-голосование, по завершении чего попадет в финальный этап отбора победителей. Любой желающий может поддержать татарстанский ИТ-проект до 30 апреля на сайте конкурса: http://wsis.org/prizes.

Проект "Открытый Татарстан" реализуется с 2008 года и способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-климата. Деятельность в сфере оказания услуг в электронном виде с 2008 года позволила сэкономить жителям республики более 169 миллионов часов, в процесс вовлечены 100% органов государственной и муниципальной власти, более 1,8 миллиона жителей республики.

По итогам 2016 года в Татарстане оказано 83,2 миллиона услуг в электронном виде, 79,7% жителей республики пользуются электронными услугами. Татарстан занимает первое место по данному показателю в Российской Федерации.

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