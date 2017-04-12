Ивановские власти потратят более 34 млн рублей на развитие МФЦ

ИВАНОВО, 12 апр — РИА Новости. Ивановские власти направят более 34 миллионов рублей на развитие в области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Соответствующее постановление подписал губернатор области Павел Коньков. Субсидия будет направлена во все муниципальные многофункциональные центры, ее источником станут средства, полученные в результате зачисления в бюджет Ивановской области госпошлины за услуги, оказываемые в МФЦ", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, средства регионального бюджета направят, в том числе, на благоустройство территорий МФЦ, организацию доступа для маломобильных групп населения.

Всего в Ивановской области созданы и работают 25 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 98 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. В 2016 году Ивановская область вошла в число регионов, в которых реализуется пилотный проект "МФЦ для бизнеса". На базе областного МФЦ открыта бизнес-зона, состоящая из пяти окон для обслуживания юридических лиц.

"Количество предоставляемых МФЦ госуслуг будет только расти. В перспективе, с появлением нормативной базы, будем осваивать и выдачу загранпаспортов. Также в планах — дальнейшее расширение спектра услуг для бизнеса", — приводит пресс-служба слова главы региона.

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