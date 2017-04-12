Производственный травматизм в Архангельской области упал за 2016 год на 9%

АРХАНГЕЛЬСК, 12 апр — РИА Новости. Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в Архангельской области в 2016 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 9% — до 546 человек, сообщила зампредседателя областного правительства Екатерина Прокопьева на выездном совещании Минтруда в Сочи.

"За последние 10 лет в Архангельской области наблюдается тенденция снижения производственного травматизма: в период с 2002 по 2016 годы общий показатель профессиональных рисков сократился более чем в пять раз, при этом на профилактику направлено свыше одного миллиарда рублей. Вопросам охраны труда в регионе уделяется пристальное внимание, ведь при наличии крупной промышленной базы — от предприятий лесной и судостроительной отраслей до добычи алмазов и машиностроения — в регионе высоки и профессиональные риски. Неслучайно 2017 год в Архангельской области объявлен Годом охраны труда", — цитирует пресс-служба правительства области слова Прокопьевой.

Как сообщили в пресс-службе, в Поморье совместно с региональной Федерацией профсоюзов, региональным отделением Фонда социального страхования, работодателями в рамках Года охраны труда подписан план мероприятий, предусматривающий, в частности, организацию тематической горячей линии, обучение руководителей и специалистов, проведение круглых столов и семинаров, проверки на местах и другие мероприятия. Одним из приоритетных направлений плана стало внедрение систем управления охраной труда в самих организациях.

"Надеемся, что благодаря совместным действиям с социальными партнерами, мы добьемся хороших результатов, научимся предупреждать травматизм и сохранять здоровье на производстве", — подчеркнула Прокопьева.

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