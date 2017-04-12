Ивановский химуниверситет займется подготовкой кадров для комплекса ПЭТФ

ИВАНОВО, 12 апр — РИА Новости. Ивановский полиэфирный комплекс совместно с Ивановским государственным химико-технологическим университетом займется подготовкой кадров для нужд первого в России производства полиэтилентерефталата текстильного назначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Университет задействует для углубленной подготовки студентов высококвалифицированных специалистов-практиков, специализирующихся на производстве ПЭТФ и полиэфирного волокна. В свою очередь, Ивановский полиэфирный комплекс будет проводить практику и стажировки для студентов вуза, привлекать своих специалистов для реализации учебной программы", — уточнил собеседник агентства.

Лучшие выпускники образовательных программ получат возможность трудоустройства на Ивановском полиэфирном комплексе.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова отметила, что такое сотрудничество будет способствовать интеграции науки, образования и производства. "Взаимодействие бизнеса и науки способствует повышению конкурентоспособности экономики, а также развитию системы высшей школы. Сотрудничество ИГХТУ и Ивановского полиэфирного комплекса позволит выпускникам адаптироваться к потребностям работодателя", — цитирует пресс-служба слова Давлетовой.

Проект строительства в Ивановской области комбината синтетического волокна был 21 декабря 2016 года одобрен Наблюдательным советом ВЭБ. Проект реализуется в моногороде Вичуга и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тысяч тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тысяч тонн в год. Общая сумма инвестиций составляет порядка 25 миллиардов рублей. Строительство планируется начать летом 2017 года.

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