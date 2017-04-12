В архангельском поселке Судрома открылась новая школа на 90 мест

АРХАНГЕЛЬСК, 12 апр — РИА Новости. Новая школа, построенная в рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017 годы)", открылась в поселке Судрома Вельского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"Новая школа в Судроме рассчитана на 90 мест. Его возведение обошлось более чем в 112 миллионов рублей. Планируется, что в ближайшем будущем на базе школы будет построен инновационный и спортивный центры", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2013 году губернатор области Игорь Орлов пообещал жителям Судромы возобновить строительство школы, с того момента объект находился на постоянном контроле главы и правительства области.

На торжественном открытии школы Орлов отметил, что новая школа по оснащению соответствует самым высоким российским стандартам. "За последние годы мы построили много объектов, но каждый раз, когда сдаётся школа или детский сад в небольшом селении — это особенное событие. Это шаг в будущее, который определяет развитие всей территории", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

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