В ряде регионов центральной России ожидаются сильный ветер и дожди

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Спасатели предупреждают о снижении температуры, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду и дожде в ряде областей центральной части России, сообщают в среду региональные управления МЧС.

"В ближайший час и до конца суток 12 апреля на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, в отдельных районах с градом, местами гроза, порывы юго-западного ветра 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении главного управления МЧС Рязанской области.

В Калужской области до конца дня ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Такой же силы ветер прогнозируется и в Курской области. Там с вечера 12 апреля и до конца 13 апреля ожидаются дожди и снижение температуры — до 1 градуса мороза. До 0 градусов в ближайшие сутки похолодает в Орловской области.

"По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 12 апреля по 21 час 13 апреля на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем временами дожди, местами небольшие. Ветер юго-западный ночью 7-12 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду", — сообщает управление МЧС региона.

Спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.