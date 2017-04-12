Судно с арт-центром "Валерий Брюсов" уберут с Крымской набережной Москвы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Судно "Валерий Брюсов", в котором работает арт-центр, уберут с Крымской набережной Москвы по требованию прокуроров, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в среду.

Прокуратура провела проверку законности размещения судна "Валерий Брюсов", пришвартованного на Крымской набережной, и установила, что в нарушение Водного кодекса Российской Федерации стоечное судно работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в Замоскворецкий районный суд г. Москвы подано исковое заявление об обязании собственника судна "Валерий Брюсов" – ОАО "Московский туристический флот" освободить Крымскую набережную Москвы", — говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры компания "Московский туристический флот" и генеральный директор привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ (пользование водным объектом в отсутствие документов, на основании которых возникает данное право) и оштрафованы на 50 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.