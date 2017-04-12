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Общество

Новый бойз-бенд "Иван-International" - только на шоу "Ты супер!"

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (44)
15:5012.04.2017
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Новый бойз-бенд Иван-International на шоу Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый этап международного детского вокального конкурса "Ты супер!" продолжается. По правилам второго тура только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в четвертьфинал.

Андрей Норкин научил участницу Ты супер! бороться с волнением
© Фото: PR НТВ
Андрей Норкин научил участницу "Ты супер!" бороться с волнением
13-летний Иван Южаков из Башкортостана поразил зрителей и членов жюри проекта искренностью подачи и бьющей через край энергией, исполнив один из главных хитов российской поп-сцены. Мальчик выбрал песню группы "Иванушки International", которая и по сей день не сдаёт позиций. И хотя популярный бойз-бэнд исполнял хит втроём, Иван вполне справился в одиночку. Как и в первом отборочном туре, выступление Вани порадовало музыкального продюсера и члена жюри шоу Виктора Дробыша. Он отметил, что у Вани есть супер-способность — умение попадать абсолютно во все ноты при любых обстоятельствах.

Поддержать талантливого участника пришёл его кумир — бывший участник дуэта "Чай вдвоём" Денис Клявер. Ещё в самом начале проекта, когда Ваня только приехал в Москву для участия в конкурсе, он рассказал, что это его любимый артист и даже с удовольствием демонстрировал футболку с его фотографией.

Знаменитый певец признался, что заслушался, хотя даже не видел исполнителя, поскольку находился за кулисами. "Несмотря на то, что я тебя не видел, а только слышал, у меня перед глазами была полная картина выступления.  Это говорит о том, что тебя можно слушать с закрытыми глазами, ты умеешь донести до слушателей свою энергетику. У тебя есть искренность и талант — сохрани их, когда станешь звездой, дружище!", — пожелал Ване Денис Клявер.

Музыкальная группа Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
"Ты супер!" - теперь и группа!
Видя, какое впечатление юный вокалист произвёл на звезду и членов жюри, Вадим Такменёв предложил по горячим следам организовать бойз-бенд "Иван International". Участниками новой группы стали Ваня Южаков, Денис Клявер и Стас Пьеха — каждый примерил на себя роль одного из "Иванушек". Новоиспечённые "одногруппники" исполнили песню и даже придумали свой фирменный танец. В итоге, вместе с ними танцевали все члены жюри и зрительный зал.

© Фото: пресс-служба НТВ
Новый бойз-бенд "Иван-International" на шоу "Ты супер!"

"Проект, конечно, удивительный, очень искренний и настоящий, — отметил Денис Клявер. — Я наблюдал за зрителями и видел, что многие плакали во время выступлений ребят. Эти сентиментальные слёзы, возможно, некоторым образом умывают нас от информационной грязи, в которой мы живем, и делают нас чище и светлее".

Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 15 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Уважаемые журналисты, за дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: Екатерина Воронцова: +7 (495) 725-5381

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