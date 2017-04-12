Минюст предложил не продлевать полномочия судей ЕСПЧ старше 65 лет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минюст РФ предлагает установить 65-летний возраст в качестве предельно допустимого для судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил в среду в Госдуме замминистра юстиции Михаил Гальперин.

Ранее сегодня Госдума ратифицировала протокол, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и указывающий на субсидиарную роль Страсбургского суда по отношению к национальным правовым системам.

"Абсолютно точно, что ротация (судей) нужна, поэтому протоколом вводится 65-летний срок для предельного нахождения в соответствующей должности. Как раз эти изменения направлены на ротацию состава Европейского суда по правам человека", — сказал Гальперин.