Топилин о предложении по Дню космонавтики: в России достаточно выходных

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Выходных в РФ достаточно, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, комментируя предложение сделать выходным День космонавтики.

Ранее о том, что в Общественной палате РФ предлагают сделать выходным День космонавтики, сообщила член ОП Диана Гурцкая. Кроме того, с аналогичным предложением выступил депутат ГД от ЛДПР Михаил Дегтярев.

"У нас нет такого законопроекта, законопроекты вносят те, кто имеет право законодательной инициативы. Мы такого законопроекта не видели и не вносили. Посмотрим когда внесут, у нас достаточное количество выходных дней", — сказал Топилин.

В среду, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

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