Путин поздравил Силуанова с днем рождения и подарил ему сочинения Витте

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения министра финансов Антона Силуанова и подарил ему сочинения российского государственного деятеля Сергея Витте.

"Это собрание сочинений Сергея Юльевича Витте, министра финансов. Он был ещё дипломатом, другие должности занимал", — сказал Путин, поздравляя Силуанова.

Сергей Витте занимал пост министра финансов в Российской империи с 1892 по 1903 год. Он также был председателем Комитета министров с 1903 по 1906 год и председателем Совета министров с 1905 по 1906 год.