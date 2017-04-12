Совет Федерации обсудит идею лишения террористов российского гражданства

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совет Федерации обсудит с экспертами вопрос о возможной отмене решений государства, послуживших основанием для получения гражданства РФ, для лиц, вступивших в террористические организации, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Совет Федерации обсудит этот вопрос со специалистами-экспертами, это очень деликатная тема", — сказала Матвиенко журналистам.
По словам спикера СФ, заявление президента о возможной отмене решения предоставления гражданства лицам, причастным к ИГ* является "реакцией на запрос общества".
"Нужна широкая дискуссия и в обществе, и с юристами по этому вопросу", — полагает Матвиенко.
"Если это решение будет реализовано, нельзя будет допустить, чтобы появлялись и другие основания для отмены решений о предоставлении гражданства", — заявила спикер.
*Террористическая организация, запрещенная в России.