Совет Федерации обсудит идею лишения террористов российского гражданства

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совет Федерации обсудит с экспертами вопрос о возможной отмене решений государства, послуживших основанием для получения гражданства РФ, для лиц, вступивших в террористические организации, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24" прокомментировал решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева лишать гражданства террористов. Он подчеркнул, что Россия в соответствии с конституцией не может никого лишать гражданства, но может отменять решения, послужившие основанием для получения российского гражданства. Президент сообщил, что будут проведены консультации с юристами по этому вопросу.

"Совет Федерации обсудит этот вопрос со специалистами-экспертами, это очень деликатная тема", — сказала Матвиенко журналистам.

По словам спикера СФ, заявление президента о возможной отмене решения предоставления гражданства лицам, причастным к ИГ* является "реакцией на запрос общества".

"Нужна широкая дискуссия и в обществе, и с юристами по этому вопросу", — полагает Матвиенко.

По ее словам, необходимо не допустить того, чтобы был расширен перечень оснований для таких решений.

"Если это решение будет реализовано, нельзя будет допустить, чтобы появлялись и другие основания для отмены решений о предоставлении гражданства", — заявила спикер.

*Террористическая организация, запрещенная в России.