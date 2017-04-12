В Кремле не сформировали позицию по применению полицией оружия при теракте

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по новой инициативе депутатов, дающей право полицейским применять оружие с целью предотвращения теракта или освобождения заложников, в том числе при скоплении людей.
"Нет, это достаточно новая инициатива, я ничего вам не могу сказать на этот счет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле какая-то позиция по этой инициативе.
Как поясняют разработчики документа, в настоящее время такое право, в частности, имеют военнослужащие органов федеральной службы безопасности.
Законопроектом также предлагается внести изменения в федеральный закон о службе в органах внутренних дел РФ, упростив процедуру приема на службу в органы внутренних дел граждан, замещавших должности в МВД России, его территориальных органах или подразделениях, а также граждан, ранее проходивших службу в иных федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий. Поправками вносятся изменения, необходимые для детализации предоставления социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями.