ФССП опровергла сообщения о том, что у Шамсуарова отобрали Gelandewagen

Дело о "гонках" на Gelandewagen в Москве (98)

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын опроверг данные СМИ о том, что у сына вице-президента "Лукойла" Шамсуарова отобрали Gelandewagen.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что после вступления в законную силу приговора Шамсуарову и его товарищу Виктору Ускову, сыну вице-президента "ЛУКойла" вручили справку "об обращении автомобиля марки "Мерседес-Гелендваген" в пользу государства.

"В ряде СМИ была опубликована информация об обращении судебными приставами-исполнителями в пользу государства автомобиля "Gelandewagen" Руслана Шамсуарова. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве исполнительное производство в отношении указанного гражданина не возбуждалось. Исполнительные документы не поступали", — сказал он.

Гагаринский суд Москвы назначил Шамсуарову и второму фигуранту дела Виктору Ускову наказание в виде обязательных работ. Согласно решению суда, элитный внедорожник должен был быть конфискован в пользу государства.

"Заезд" на Mercedes Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны