Решать проблему ДТП нужно с помощью ограждений на дорогах, заявила Голодец

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец призвала регионы решать проблему ДТП с помощью ограждений на дорогах, об этом она заявила на итоговой коллегии Минздрава РФ.
Она отметила, что это также вопрос здравоохранения, а не правоохранительных органов.
"Тема ДТП — это тема неправильно организованного дорожного движения… Точки, в которых происходят лобовые столкновения, должны быть перегорожены, машины не должны ехать навстречу друг другу", — заявила Голодец.
Она отметила, что регионы должны жестко настаивать на таких мерах.