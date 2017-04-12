Решать проблему ДТП нужно с помощью ограждений на дорогах, заявила Голодец

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец призвала регионы решать проблему ДТП с помощью ограждений на дорогах, об этом она заявила на итоговой коллегии Минздрава РФ.

Она отметила, что это также вопрос здравоохранения, а не правоохранительных органов.

"Тема ДТП — это тема неправильно организованного дорожного движения… Точки, в которых происходят лобовые столкновения, должны быть перегорожены, машины не должны ехать навстречу друг другу", — заявила Голодец.

Она отметила, что регионы должны жестко настаивать на таких мерах.