Депутат предложил полностью пересмотреть миграционное законодательство

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Госдуме поддерживают предложение об отмене решений о предоставлении российского гражданства лицам, вступившим в запрещенную террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ), и считают необходимым провести инвентаризацию миграционного законодательства страны, заявил РИА Новости в среду первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева лишать гражданства террористов, отметив, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Ранее президент Республики Казахстан сообщил, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) казахстанцев будут лишать гражданства.

"Это очень точное замечание, и с политической, и с юридической точки зрения, потому что политическая точка зрения понятна – гражданство дали кому попало, теперь они взрывают наши поезда. С юридической точки рения это тоже весьма корректно, потому что наша Конституция запрещает лишать гражданства даже отъявленных отморозков, но то, что предлагает президент, пересматривать решения о предоставлении гражданства – это как раз таки не противоречит Конституции", — сказал Емельянов РИА Новости.

Он подчеркнул, что надо пойти дальше и пересмотреть вообще все миграционное законодательство и законодательство о гражданстве. "За последние 10 лет, к сожалению, под давлением лоббистов, которые завозят сюда дешевую рабочую силу, в первую очередь, из Средней Азии, было принято очень много поправок в закон о гражданстве о положении иностранных граждан РФ, о миграции, которые создали очень много лазеек для легального перемещения мигрантов в РФ в обход квот. Надо сделать инвентаризацию этих законов и закрыть эти лазейки", — отметил депутат.

Он сообщил, что как первый зампред профильного думского комитета, намерен инициировать соответствующие парламентские слушания комитета.