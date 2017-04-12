Совфед готов рассмотреть закон о лишении гражданства членов ИГ*

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть законопроект об отмене предоставления гражданства лицам, вступившим в террористическую группировку "Исламское государство"*, сенаторы уже предлагали подобные меры борьбы с терроризмом, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Мы уже год назад говорили о необходимости подобной нормы. Оставлять гражданство РФ тем, кто его получил, жил на территории России, а потом осуществляет теракт в Петербурге — это нонсенс", — сказал сенатор.

По его словам, Совфед готов рассмотреть соответствующие поправки в закон "О гражданстве РФ", когда они поступят в Госдуму.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев также заявил РИА Новости, что в случае поступления соответствующего законопроекта в парламент Совфед готов будет его рассмотреть.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших, средней степени тяжести — 4, в удовлетворительном – 45. Также 29 человек проходят лечение амбулаторно.

*Террористическая организация, запрещенная в России