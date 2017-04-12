Голодец рассказала об эффективности системы здравоохранения в России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минздрав РФ, увеличив продолжительность жизни россиян, дополнительно сохранили жизни почти 29 тысячам человек, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"В нашей стране снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. Если говорить о параметрах смертности, то министерству здравоохранения, системе здравоохранения удалось сохранить дополнительно жизни почти 29 тысячам человек – это огромное достижение и огромный результат", — сказала Голодец в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Она также отметила, что в данной работе еще есть потенциал и планку показателей нужно повышать.