Голодец рассказала об эффективности системы здравоохранения в России
11:0212.04.2017
(обновлено: 11:08 12.04.2017)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минздрав РФ, увеличив продолжительность жизни россиян, дополнительно сохранили жизни почти 29 тысячам человек, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"В нашей стране снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. Если говорить о параметрах смертности, то министерству здравоохранения, системе здравоохранения удалось сохранить дополнительно жизни почти 29 тысячам человек – это огромное достижение и огромный результат", — сказала Голодец в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.
Она также отметила, что в данной работе еще есть потенциал и планку показателей нужно повышать.