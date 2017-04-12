В российских вузах появятся математические центры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минобрнауки объявило конкурс на создание в регионах математических центров на базе вузов, где будут преподавать ведущие ученые-математики с зарплатой, в 4-5 раз превышающей среднюю по региону, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для создания региональных научно-образовательных математических центров Минобрнауки России объявляет начало отбора ведущих ученых-математиков и молодых кандидатов наук, имеющих достижения в области математики и готовых к переезду. Из победителей будет сформировано пять команд, которым необходимо предложить проект по созданию научно-образовательного центра математического образования на шестилетний период. Отобранные проекты будут реализованы на базе университетов", — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что университеты обеспечат команды всеми необходимыми условиями, включая проживание, а министерство – финансирование постоянных позиций для участников команды в размере, не менее чем в 4-5 раз превышающем среднюю заработную плату по региону, а также стажировки в ведущих российских и зарубежных научных математических центрах.

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, предварительный отбор университетов, предоставляющих площадки для реализации проекта, осуществляет само министерство, а окончательное решение по выбору университетов, в которых будут созданы научно-образовательные центры, принимают сами команды-победители.

Все заявки Минобрнауки будет принимать до 25 мая.