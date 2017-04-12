"Северный поток-2" оценят с точки зрения воздействия на окружающую среду

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. Nord Stream 2 запустила процедуру оценки воздействия "Северного потока-2" на окружающую среду (ОВОС) в РФ, говорится в сообщении компании.

Nord Stream 2 опубликовала техническое задание и программу ОВОС, а также отчеты о сравнительной экологической оценке вариантов маршрута российского участка газопровода, говорится в сообщении. "Материалы опубликованы в установленном порядке во взаимодействии с администрацией Кингисеппского района (Ленинградской области — ред.), а также на официальном сайте компании, и будут доступны для ознакомления общественности в течение 60 дней", — говорится в сообщении.

Nord Stream 2 выбрала в качестве предпочтительного маршрут российского участка газопровода через Нарвский залив в Кингисеппском районе Ленинградской области. "Окончательное решение о маршруте газопровода на российском участке будет принято органами государственной экологической экспертизы", — говорится в сообщении.

На следующем этапе Nord Stream 2 AG проведет ОВОС в соответствии с техническим заданием и представит на общественное обсуждение проект отчета об ОВОС на российском участке. Процедура ОВОС является основным условием получения необходимых разрешений для строительства нового газопровода через Балтийское море.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.