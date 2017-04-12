В Московском зоопарке родился детеныш черной антилопы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Теленок черной антилопы, занесенной в Красную книгу, появился на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке появился на свет теленок редкой черной антилопы. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и находится на грани исчезновения. Увидеть маленькую черную антилопу на открытом выгуле на новой территории зоопарка можно уже сейчас при условии теплой погоды", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что "антилопа появилась на свет еще в марте… При рождении она весила 13 килограммов, сейчас уже 19".

Отмечается, что всего в столичном зоопарке живут девять черных антилоп, шесть из них родились здесь же. Также подчеркивается, что "старшая сестра новорожденной появилась на свет в 2016 году".

"Черных антилоп редко можно увидеть в зоопарках. Это сложный для содержания вид, которому необходимо не только правильно подобранное питание, но и большое разнообразие окружающей среды. Московский зоопарк — единственный в России, который содержит черных антилоп. Но в этом году ситуация может измениться. Мы планируем передать двух взрослых особей в Геленджик и двух — в Сингапур", — сообщили в пресс-службе зоопарка.