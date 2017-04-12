Усманов сообщил, что является российским налоговым резидентом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов заявил, что является налоговым резидентом России, и отметил, что за прошлый год заплатил более 400 миллионов долларов налогов.

В декабре прошлого года Усманов заявил, что намерен вернуться в статус налогового резидента России после окончания пребывания на посту президента Международной федерации фехтования (FIE).

Он пояснил, что вынужден много находиться за границей как президент Международной федерации фехтования (FIE), а также из-за членства в комиссии МОК по олимпийскому телевидению.

"И тем не менее я налоговый резидент России, все личные налоги я плачу здесь. Причем более половины доходов, с которых уплачены эти налоги, я заработал не в Российской Федерации: это в основном прибыль от операций на рынках ценных бумаг за пределами России", — сказал Усманов в интервью газете "Ведомости".

"При этом я только как физическое лицо заплатил в России более 400 миллионов долларов налогов (с учетом налоговой декларации за 2016 год)", — отметил он.

Алишер Усманов является президентом Международной федерации фехтования с 2008 года. В ноябре текущего года его полномочия были продлены на очередной 4-летний срок.

В октябре холдинг USM сообщал, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России. По российскому законодательству резидентами признаются лица, которые в течение календарного года находились в России не менее 183 дней.

Как отмечали в USM, сейчас Усманов не занимается операционной деятельностью, а сконцентрировался на спорте, благотворительности и филантропии. В связи с этим, а также по медицинским причинам в 2015 году Усманов не провел в России требуемого количества дней, пояснял представитель холдинга, добавив, что это не отражается на бизнесе и структурах USM.