Кого возьмут в космонавты. В отряде "Роскосмоса" новые вакансии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина начал открытый набор кандидатов в космонавты. О том, что нужно, чтобы получить "звездный билет", и как тренируются будущие космонавты — в материале РИА Новости.

Физика, спорт и английский

О том, как проводится набор в отряд космонавтов "Роскосмоса", можно прочитать на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Подать заявку можно до 14 июля 2017 года. В прошлый раз, когда происходил открытый набор в отряд космонавтов — в 2012 году, — конкурс составил 38 человек на место. Сейчас организаторы хотели бы видеть в два-три раза больше желающих. Чтобы был выбор.

"Государственная программа космических полетов рассчитана до 2024 года, — поясняет начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Юрий Лончаков. — У нас в отряде есть возрастные космонавты, поэтому сейчас мы хотим набрать им смену — еще шесть-восемь человек".

Претендент на место в отряде должен быть гражданином РФ — это самое первое и непременное условие, отмечает Лончаков. Возраст — до 35 лет, но если претендент очень уж хорош, то можно и 36-37 лет. Далее — требования по образованию, профессиональной деятельности и, конечно, физической подготовленности претендентов.

После приема документов будет заочный этап их оценки, а потом уже и очный — тесты и собеседования. Одни и те же требования — что физические, что интеллектуальные — для мужчин и женщин. "Никакой дискриминации, — говорит Юрий Лончаков. — Но и никаких поблажек никому".

Что "сдавать"?

Будущие космонавты должны прекрасно знать математику, физику (очевидно), английский язык — основной для Международной космической станции — и культурологию. Для чего? Чтобы космонавт не "плавал" в своей национальной культуре, истории, традициях. © Фото: Shane Kimbrough/NASA Эксперт оценил перспективы космонавтики после окончания работы МКС

"Как бы пафосно это ни звучало, но космонавт — посол своей страны, — поясняет командир отряда космонавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко. — Мы бываем во многих странах — и во время подготовки, и после полетов. И по космонавтам люди делают выводы, каковы мы, русские, в целом".

На собеседованиях проверяется и знание истории космонавтики — как советской-российской, так и мировой. Затем психолог проверяет обучаемость: не все умные и подготовленные люди способны быстро и гибко осваивать сложнейшую науку управления космическим аппаратом.

Ну, и самое главное. Комиссия внимательно смотрит на опыт работы и образование. Предпочтение — дипломированным летчикам и инженерам. Оно и понятно: МКС и вообще любой космический аппарат — это сложный технический объект, с которым инженеру или летчику обращаться привычнее.

Бегу, лечу, плыву

Те, кто сдал, попадают на медицинскую комиссию и спортивные испытания. Они проходят прямо в Звездном городке — в спортзале, который помнит и самого Юрия Гагарина, и всех последующих космонавтов.

"Мы оцениваем выносливость, силу, быстроту, ловкость, — говорит тренер ЦПК Евгений Шимчук. — Мы проверяем претендентов на адаптированность, на физическую тренированность. Нормативные требования предельно просты, и если человек подготовлен, то он способен выполнить их".

Выносливость проверяется бегом на 1 км (норматив — 3 минуты 35 секунд!) и плаванием на 800 метров. Сила — подтягиванием на перекладине и "углом в упоре". Быстрота — это челночный бег 10 по 10 метров, а также прыжки в длину с места. Ловкость проверяется на батуте: это не только развлекательный снаряд, но и серьезный тренажер.

"Кто хочет подготовиться — идите в батутный комплекс, вас за день обучат основам, — советует прошедший аналогичный отбор в 2012 году космонавт-испытатель Дмитрий Петелин. — А более сложные элементы, например сальто, мы отрабатываем уже в процессе подготовки".

В 2012 году до этапа спортивных испытаний добрались 42 человека (в их числе шесть женщин). Из них нормативы сдали 18 мужчин и две женщины, а в отряд космонавтов в итоге вошли семь мужчин и одна женщина.

А сегодня вы все — космонавты

После испытаний счастливчикам — то есть самым умным, сильным и ловким — предстоит минимум два года подготовки. Они изучают устройство космической техники — для этого, в частности, есть тренажер корабля "Союз" в натуральную величину. Осваивают скафандры для открытого космоса — этот тренажер называется "Выход-2". Овладевают множеством других навыков и знаний. Да, и не реже трех раз в неделю — полноценные спортивные тренировки. И, разумеется, строгий режим.

Но до главного события космической карьеры — полета — может пройти еще несколько лет. "Не все так мрачно, — улыбается Юрий Лончаков. — Думаю, что участники из нынешнего набора успеют полетать и на МКС. А может быть, они войдут в экипажи нового российского корабля "Федерация" и национальной космической станции, которые должны появиться и полететь в следующем десятилетии".

А возможно, нынешнее поколение космонавтов дождется и выполнения самых амбициозных проектов — полетов на Луну и Марс. По крайней мере, такие планы в Звездном городке есть: недаром даже тренажер для выходов в открытый космос уже откалиброван для лунной и марсианской силы тяжести.