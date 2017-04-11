Вторник в Москве завершится дождем и сильным ветром

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Аномально теплая погода наблюдалась в Москве во вторник, однако в ближайшие часы столичных жителей ждет дождь и сильный порывистый ветер, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сейчас на Москву надвигается холодный атмосферный фронт, небо уже заволокло, кое-где уже пошли первые капли дождя. После сегодняшнего аномального тепла — сегодня было +19 — на этом контрасте температуры будут дожди обильного характера и усиление ветра до порывов 15-18 метров в секунду. Но это будет ночью и завтра днем", — сказал собеседник агентства.

По словам синоптиков, вторник стал вторым аномально теплым днем этой весны — аналогичная температура в столичном регионе наблюдалась 6 апреля.

В то же время пресс-служба МЧС столицы предупредила о сильном ветре в ночь со вторника на среду, из-за чего возможно повреждение линий электропередачи, падение деревьев, повреждение рекламных конструкций. Ожидается ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление заторов на дорогах, увеличение количества ДТП.

Спасатели советуют пешеходам проявлять предельную осторожность, быть вежливыми и оказывать помощь пожилым людям и детям. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Парковать автомобили сотрудники ведомства рекомендуют в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.