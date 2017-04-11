Участники "Юнармии" впервые примут участие в Параде Победы в Москве

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" впервые промаршируют на Параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

"Полным ходом идет подготовка к военным парадам, посвященным Дню Победы. В этом году в Москве и других городах впервые в составе парадных расчётов промаршируют сводные отряды юнармейцев", — сказал Шойгу.

"В мае представители военно-патриотического движения соберутся в парке "Патриот" на свой Второй всероссийский слет", — подчеркнул глава Минобороны.

Министр напомнил, что 1 апреля началась весенняя призывная кампания, в ходе которой планируется призвать на военную службу 142 тысячи человек.

"Среди них — граждане Республики Крым и Севастополя, которые с этого года будут служить во всех уголках нашей страны. Уже сейчас представители Общественного совета и родительских комитетов имеют возможность сопровождать ребят от сборных пунктов до мест службы", — сообщил Шойгу.

Он подчеркнул, что военное ведомство делает все возможное, чтобы новобранцы благополучно прибыли в воинские части и быстро адаптировались к армейским условиям.