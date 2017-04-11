Аэропорт "Внуково" продолжает работу в штатном режиме, угрозы полетам нет

МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО" РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, ВОЗГОРАНИЯ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ НЕ БЫЛО, УГРОЗЫ ПОЛЕТАМ НЕТ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЭРОПОРТА