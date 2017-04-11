На Вологодчине капитально отремонтируют около 500 многоквартирных домов

ВОЛОГДА, 11 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Около 500 многоквартирных домов отремонтируют в Вологодской области по программе капитального ремонта в 2017 году, что на 17% больше объемов предыдущего года, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

"Для 98% домов, где в этом году планируется капремонт, уже готово техническое задание, для 97% объектов объявлен конкурс на проведение работ, в 3% домов работы уже выполнены", — рассказал глава региона.

Список домов, подлежащих капитальному ремонту, утвержден постановлением правительства области. По словам Кувшинникова, в список не вошли два района: Бабушкинский район, который не смог сформировать достаточное количество средств для ремонта, и Шекснинский район, который авансом выбрал все средства еще в прошлом году.

Глава области выделил три блока проблем в программе капремонта. Это недобросовестная работа некоторых муниципалитетов, которые предоставляют неверные сведения о перечне ремонтируемых домов: в ряде случаев в программу ремонтов включались уже отремонтированные силами ТСЖ дома или ветхое и аварийное жилье, планируемое к расселению. Еще одной проблемой губернатор назвал несвоевременную подготовку технических заключений и документации, необходимой для смены лифтов или газового оборудования в домах. Третья проблема — перевод средств дома на спецсчета, когда жильцы переводят деньги не в фонд капитального ремонта, а на специальный счет, чтобы решить проблему ремонта дома самостоятельно. В этом случае дом может не попасть в список капремонта из-за недостатка на это средств.

"За три года мы добились существенных результатов в программе капремонта, количество отремонтированных домов в 2016 году увеличилось в два раза по сравнению с 2015 годом. В этом году мы планируем отремонтировать на 17% больше домов, чем годом ранее. Мы должны свести к нулю любой перенос ремонтов", — резюмировал Кувшинников.