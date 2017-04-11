В СФ не исключают реализации программы сноса пятиэтажек в других регионах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Программа сноса пятиэтажек могла бы быть распространена на другие регионы, обладающие достаточными для этого финансовыми и организационными ресурсами, такую возможность следует предусмотреть в федеральном законодательстве, считают члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.
Как отметил первый зампред комитета Аркадий Чернецкий, закрепление правовых основ для программы реновации жилья в специальном федеральном законе, касающемся исключительно Москвы, а не в виде поправок к Градостроительному кодексу РФ, может "воспрепятствовать возможности распространения данной программы на другие российские территории".
На данное замечание Аркадия Чернецкого ответил председатель комитета Дмитрий Азаров, заявив, что предложенная законопроектом программа сноса пятиэтажек является "пилотным проектом, в ходе реализации которого апробируется совершенно новая модель реновации жилищного фонда". Он считает, что необходимо понаблюдать за ходом реализации программы в Москве, "обкатать механизм", оценить столичные результаты и тогда рассмотреть возможность реализации данной программы в других субъектах Российской Федерации, "обладающих достаточными для этого финансовыми и организационными ресурсами".
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале апреля предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране. Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также предлагал распространить на всю страну столичную программу по расселению "хрущевок", если она пройдет успешно.
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы заявил, что масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.
Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.
По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.
Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.