В СФ не исключают реализации программы сноса пятиэтажек в других регионах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Программа сноса пятиэтажек могла бы быть распространена на другие регионы, обладающие достаточными для этого финансовыми и организационными ресурсами, такую возможность следует предусмотреть в федеральном законодательстве, считают члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.

Комитет по вторник рассмотрел и поддержал концепцию законопроекта о пятиэтажках в Москве с рядом оговорок.

Как отметил первый зампред комитета Аркадий Чернецкий, закрепление правовых основ для программы реновации жилья в специальном федеральном законе, касающемся исключительно Москвы, а не в виде поправок к Градостроительному кодексу РФ, может "воспрепятствовать возможности распространения данной программы на другие российские территории".

​На данное замечание Аркадия Чернецкого ответил председатель комитета Дмитрий Азаров, заявив, что предложенная законопроектом программа сноса пятиэтажек является "пилотным проектом, в ходе реализации которого апробируется совершенно новая модель реновации жилищного фонда". Он считает, что необходимо понаблюдать за ходом реализации программы в Москве, "обкатать механизм", оценить столичные результаты и тогда рассмотреть возможность реализации данной программы в других субъектах Российской Федерации, "обладающих достаточными для этого финансовыми и организационными ресурсами".

"Законодательство открыто для корректировок. Никто не запрещает нам с вами параллельно или через какое-то время подготовить и внести законопроект, позволяющий реализовать программу реновации в любом регионе", — заявил Азаров.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале апреля предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране. Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также предлагал распространить на всю страну столичную программу по расселению "хрущевок", если она пройдет успешно.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы заявил, что масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

По словам Собянина, при реализации программы никто из москвичей не будет ущемлен, а новое жилье будет более дорогим, "на 25-35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим". Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.