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Общество

Минобрнауки просит выделить 10 млрд рублей на строительство школ в регионах

15:4611.04.2017
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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ГОРКИ, 11 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ рассчитывает на дополнительное выделение 10 миллиардов рублей в 2017 году для того, чтобы создать больше новых школьных мест в регионах, где это требуется, заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

Учащиеся и учитель на уроке. Архивное фото
© Fotolia/ Maksim Šmeljov
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"В этом году по Программе-2025 получили те же 25 миллиардов рублей, что и в прошлом году. Справочно могу сказать, что сможем построить на эти средства 80 школ. Понятно, что с нашей демографической ситуацией, слава богу, что она улучшается, этого недостаточно, понятно, что мы обращаемся, обращались за помощью. Очень надеемся, что помощь будет оказана, что мы получим дополнительные средства для того, чтобы построить 166 школ, ещё увеличить количество мест для наших детей", — сказала Васильева.

"Это порядка 10 миллиардов", — добавила она, уточнив, что это позволит дополнительно ввести новые школьные места.

В частности, по её словам, дополнительные 10 миллиардов позволят увеличить количество новых школ с 80 школ до 166 школ. Министр отметила, что выделение дополнительных средств также позволит решить проблему трехсменки в Кавказском регионе, в частности, в Чечне и в Дагестане. В других республиках, по её словам, нет такой проблемы. "Там получается 21 тысяча учеников, которая ходит в обеих республиках в третью смену", — добавила она.

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© Fotolia/ Lisa F. Young
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Васильева уверена, что финансирование образовательных проектов в последующие годы будет увеличиваться. "Я думаю, да (будет увеличиваться — ред.). Образование всегда было приоритетным проектом", — отметила министр.

В настоящее время власти решают проблему с нехваткой мест в школах. Так, в феврале вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляла, что в российских школах не хватает около 6 миллионов мест. По ее словам, на участие в программе создания новых мест в общеобразовательных учреждениях в 2017 году предварительные заявки подали 76 регионов, на эти цели в бюджете заложено 25 миллиардов рублей.

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