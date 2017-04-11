Минобрнауки просит выделить 10 млрд рублей на строительство школ в регионах

ГОРКИ, 11 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ рассчитывает на дополнительное выделение 10 миллиардов рублей в 2017 году для того, чтобы создать больше новых школьных мест в регионах, где это требуется, заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.
"Это порядка 10 миллиардов", — добавила она, уточнив, что это позволит дополнительно ввести новые школьные места.
В частности, по её словам, дополнительные 10 миллиардов позволят увеличить количество новых школ с 80 школ до 166 школ. Министр отметила, что выделение дополнительных средств также позволит решить проблему трехсменки в Кавказском регионе, в частности, в Чечне и в Дагестане. В других республиках, по её словам, нет такой проблемы. "Там получается 21 тысяча учеников, которая ходит в обеих республиках в третью смену", — добавила она.
В настоящее время власти решают проблему с нехваткой мест в школах. Так, в феврале вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляла, что в российских школах не хватает около 6 миллионов мест. По ее словам, на участие в программе создания новых мест в общеобразовательных учреждениях в 2017 году предварительные заявки подали 76 регионов, на эти цели в бюджете заложено 25 миллиардов рублей.