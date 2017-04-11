В Липецкой области высадят 40 тысяч сеянцев сосны

ЛИПЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Около 40 тысяч сеянцев (проростков) сосны посадят во вторник в Липецкой области в рамках Всероссийского дня посадки леса, сообщает пресс-служба областной администрации.

Всероссийский День посадки леса проходит с 2011 года. Организатором акции, которая призвана поддержать идею возрождения леса, экологического воспитания и культурного поведения в лесных хозяйствах, выступает федеральное агентство лесного хозяйства. В регионах в рамках ее проведения помимо субботников проходит высадка деревьев.

"Лесничества заранее готовятся к акции и для этого выделяются специальные территории и необходимое количество посадочного материала. Затем с помощью добровольцев сажают молодые деревья, давая возможность каждому приобщиться к озеленению родного края. В этом году участники акции высадят 40 тысяч сеянцев сосны, что на 12 тысяч больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

По словам главы администрации Липецкой области Олега Королева, приумножение и сохранение лесных ресурсов региона — одна из главных задач, стоящих сегодня перед областной властью.

"Для Липецкой области — региона с высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного развития — вопросы улучшения экологической обстановки всегда были одними из приоритетных. Необходимо сохранить окружающую среду для будущих поколений", — цитирует пресс-служба Королева.

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