В Петербурге зоозащитники просят спасти истощенного детеныша тюленя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Фонд друзей балтийской нерпы просит помощи в спасении истощенного детеныша кольчатый нерпы, которого три дня не удается поймать в акватории морского порта Санкт-Петербурга и направить на реабилитацию.

"Около Большого порта Санкт — Петербурга на пространстве от Корабельного фарватера до Морского канала уже третий день пытается выжить детеныш кольчатой нерпы… Это совершенно обессилевший и отощавший зверек и далеко оттуда он не уйдет. Просим всех сотрудников порта и других организаций, располагающихся в указанном районе, осмотреть все пологие спуски к воде, куда нерпа могла бы выбраться", — говорится в сообществе основателей фонда "ВКонтакте".

Как отмечают зоозащитники, впервые детеныш нерпы был замечен в воскресенье в четвертом районе порта около причала №82, однако ушел со льдины до прибытия катера поисково-спасательной службы, направившегося туда по просьбе сотрудников фонда. В понедельник животное находилось на территории "Водоканала Санкт-Петербурга" на острове Белый, а затем плавало неподалеку.

Как сообщалось ранее, в конце марта Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, принял на реабилитацию первого в этом сезоне пациента — детеныша серого тюленя.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено 66 животных.

Специалисты напоминают, что что с конца марта высока вероятность обнаружения детенышей тюленей или нерпы на берегу. Фонд друзей балтийской нерпы просит жителей прибрежных районов быть бдительными и сообщать обо всех случаях нахождения животных.