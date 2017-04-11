В вузах в Петербурге появится первый центр внедрения патентов и изобретений

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Первый в России центр внедрения патентов и изобретений в городское хозяйство с целью дальнейшего продвижения на зарубежных рынках появится в вузах Петербурга к началу нового учебного года, заявил РИА Новости вице-губернатор Игорь Албин.

"В вузах Санкт-Петербурга в ближайшее время может появиться первый в стране центр по содействию внедрения в городское хозяйства патентов и изобретений. Необходимо в стране и городе создать "умную" экономику, развивая патентный поиск и внедрение разработок, которые обнаружены в учебных, научных организациях и предприятиях", – сказал Албин.

По его словам, внедрение патентных разработок в городской заказ позволит начать продвижение на рынки ближнего и дальнего зарубежья товаров, работ и услуги российского производства.

"Помогут пройти этот путь предприятия казны Санкт-Петербурга. Общая идея очень проста: от импортозамещения, через патентный поиск и поддержку экспорта к экономике знаний", – добавил Албин.

"Для горожан технологическое отставание – это высокие тарифы на коммуналку, снижение уровня комфортности проживания в городе. Мы в Санкт-Петербурге работаем в этом направление уже два года", – пояснил замглавы города.

Как пояснил главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин, который вошёл в научный совет создаваемого центра, в Год экологии будет сделан упор на внедрении в первую очередь природоохранных изобретений, в частности, технологии по переработке жидких отходов в электричество, тестирование которой проходит на "Водоканале Санкт-Петербурга". Кураторами работы выступили бывший и нынешний руководители водоканала Феликс Кармазинов и Евгений Целиков. Работы ведутся на базе дочернего предприятия водоканала — "Карелводоресупрсы".