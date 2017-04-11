В больницах остаются пять раненных при столкновении поезда с электричкой

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пять человек остаются в столичных больницах после столкновения пассажирского поезда с электричкой в Москве, среди них один ребенок, их состояние близко к удовлетворительному, сообщили РИА Новости во вторник в департаменте здравоохранения Москвы.

По данным Следственного комитета России, в субботу около 23 часов поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.

"В настоящее время в стационарах города находится 5 человек, из них один ребенок. Состояние ближе к удовлетворительному", — сообщил собеседник агентства.