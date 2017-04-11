МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На НТВ стартовал второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По итогам каждого выпуска в четвертьфинал пройдут лишь четверо ребят. По традиции, которая положена на отборочных испытаниях, поддерживать юных дарований приходят известные люди — актёры театра и кино, телеведущие и музыканты. Так, в звёздную группу поддержки вошёл тележурналист и лицо программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин. Опытного журналиста сложно чем-то поразить, однако 14-летней Валерии Хотенюк из Севастополя это удалось.

Лера оказалась в приюте из-за конфликта в семье, но рук не опустила. Девочка мечтает окончить школу с отличием и поступить в университет на факультет судовождения, а ещё она замечательно поёт — и именно вокальные таланты привели её на проект "Ты супер!".

Алексей Норкин, пришедший поддержать конкурсантку, был поражён, услышав глубокий, сильный, чуть с хрипотцой голос. "Когда я впервые выступал перед большой аудиторией, я был даже младше тебя и тоже очень волновался, — признался Лере Алексей. — Но я хорошо запомнил совет, который мне тогда дали: "Забудь, что за тобой наблюдают тысячи зрителей. Представь, что находишься один на один со своим самым близким и дорогим человеком". Поверь мне, это работает, и научись справляться с волнением. Я очень надеюсь, что через несколько лет в очередном выпуске нашей программы "Место встречи" будет обсуждаться не какой-нибудь скандал, а "Евровидение" и твоя в нём победа!".

© Фото: PR НТВ Андрей Норкин научил участницу "Ты супер!" бороться с волнением

Конечно, Лера смутилась от таких слов, но было видно, как она вся засияла. Напутствие звезды тележурналистики — и, к слову, счастливого отца четверых детей, двое из которых приёмные, запало девочке в душу и точно приведёт её к успеху.

"Проект "Ты супер!" — замечательный, очень правильный и нужный, — заметил Андрей Норкин уже за кулисами. — Он позволяет детям поверить в свои силы и во что бы то ни стало идти вперёд. Было бы замечательно, если бы через десять лет в юбилейном выпуске "Ты супер!" все участники собрались вместе и по-новому взглянули на пройденный путь…".

Принесёт ли удачу Лере поддержка Андрея Норкина, вы сможете увидеть уже в субботу, 15 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Уважаемые журналисты, за дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: Екатерина Воронцова: +7 (495) 725-5381